Operários do Parque Olímpico não voltam ao trabalho apesar de acordo Apesar do acordo fechado com o consórcio responsável pelas obras do Parque Olímpico dos Jogos de 2016, os operários que trabalham na construção do local não retomaram as atividades nesta quinta-feira, informaram o sindicato dos trabalhadores e o consórcio.