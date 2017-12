Oposto sérvio tira sono de Bernardinho Se Bernardinho pudesse neutralizar um jogador da Sérvia e Montenegro o escolhido seria certamente o oposto Ivan Miljkovic. O principal jogador sérvio vem tirando o sono do técnico da seleção brasileira de vôlei a ponto do mesmo comentar nesta quinta-feira que a vantagem da equipe contra a rival, nesta madrugada de sexta-feira (às 4 horas), é contar com um banco mais versátil e melhor do que dos adversários. ?É certo que o banco do Brasil é melhor. Essa é uma pequena vantagem nossa porque temos mais possibilidades de substituir jogadores. Em compensação, eles têm o oposto mais alto e mais forte. Eles têm uma equipe equilibrada o que tornará o confronto um grande jogo?, previu. Para o treinador, chegou a hora da verdade. ?É chegado o momento da verdade. É tudo ou nada. As oito rodadas anteriores serviram para deixar quase sem possibilidades equipes como a França?. O Brasil derrotou a Sérvia nas últimas duas vezes em que se encontraram. A primeira em outubro do ano passado, nas semifinais do Mundial da Argentina, e a segunda na final da Liga Mundial. O treinador teme uma variação de jogadas por parte dos sérvios, uma vez que seria surpreendido durante a partida. ?Estamos preparados para um sistema de jogo que eles demonstram, ainda que iremos perceber logo se apresentam alguma novidade?, explicou.