Oprah diz que Lance Armstrong admitiu uso de doping

"Entre o tempo em que deixei Austin (onde é a residência de Armstrong - local em que foi gravada a entrevista) e desembarquei em Chicago, vocês todos já confirmaram isto", afirmou Winfrey. "Então eu estou sentada aqui agora, porque já foi confirmado", acrescentou a apresentadora, que não revelou outros detalhes sobre a confissão de Armstrong. A entrevista estava prevista para ser transmitida nesta quinta-feira, mas será dividida em duas partes.

"Foi surpreendente para mim. Diria que para mim, minha equipe, todos que estávamos na sala, estávamos hipnotizados e fascinados por algumas das suas respostas", explicou Winfrey, que avaliou que Armstrong se preparou para fazer a confissão. "Penso que certamente se havia preparado para este momento", disse.

A confissão de Armstrong era esperada nos últimos dias nos Estados Unidos, mas marca uma mudança de postura do ciclista, que sempre negou ter utilizado substâncias proibidas e nunca testou positivo em exames antidoping.

No ano passado, Armstrong foi banido do esporte e teve os seus sete títulos da Volta da França retirados após a Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA, na sigla em inglês) ter apresentado um extenso relatório em que mostrava que o ciclista utilizou substâncias proibidas. A agência, inclusive, classificou o esquema com o "programa de dopagem mais sofisticado, profissional e bem-sucedido já visto no esporte".

Armstrong anunciou posteriormente que não iria se defender das acusações, mesmo as refutando. Agora, porém, o ciclista decidiu mudar a sua postura e inclusive, segundo fontes não identificadas pela imprensa norte-americana, teria pedido desculpas aos membros da Livestrong, fundação de combate ao câncer que foi criada por ele.

Diante dos rumores, agora confirmados por Winfrey, a União Ciclística Internacional emitiu um comunicado oficial nesta terça em que afirma que se Armstrong tivesse realmente se dopado, ele deverá depor ante a comissão independente que foi criada para a investigar as denúncias da USADA.