Oracle lidera na Copa Louis Vuitton Começou neste sábado a repescagem em melhor-de-sete pela vaga na final da Copa Louis Vuitton, em Auckland, na Nova Zelândia, com vitória do veleiro norte-americano Oracle sobre o OneWorld, também dos Estados Unidos - na verdade, o OneWorld já está com duas derrotas, porque tem uma certa, como punição por espionagem. O vencedor faz a final em janeiro contra o suíço Alinghi. Campeão - Pela 58ª edição da regata Sydney-Hobart, neste sábado, o barco supermaxi neozelandês "Alfa Romeo" foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, com percurso de 630 milhas náuticas pela costa leste australiana até a Tasmânia. Foram dois dias, quatro horas e 58 minutos, marca muito distante da melhor, de um dia, 19 horas, 48 minutos e dois segundos, de 1999, do veleiro dinamarquês "Nokia", de 60 pés (cerca de 20 metros). O comandante do "Alfa Romeo", Nevile Crichton, disse que o barco não poderia ir tão rápido. O segundo lugar foi do australiano "Grunding", duas horas atrás do "Alfa Romeo" e seguido do "Canon Leopard", da Inglaterra.