Oracle sai na frente na Louis Vuitton O veleiro norte-americano Oracle BMW ganhou nesta sexta-feira, com 4min08ss de vantagem sobre o OneWorld Callenge, também dos Estados Unidos, a primeira regata da repescagem da Copa Louis Vuitton, realizada no Golfo de Hauraki, em Auckland, na Nova Zelândia. O vencedor da competição ganha o direito de disputar a America?s Cup. Como o OneWorld foi punido com a perda de um ponto por espionagem, começou a disputa com menos um ponto, e agora precisará de duas vitórias para igualar o Oracle na série melhor-de-sete da repescagem. O veleiro derrotado será eliminado da Copa Louis Vuitton, enquanto o vencedor enfrentará na decisão, a partir de 11 de janeiro, o veleiro suíço Alinghi, também em uma série melhor-de-nove regatas.