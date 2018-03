Orçamento do atletismo é de R$ 6,6 milhões O atletismo terá um orçamento de R$ 6,6 milhões para desenvolver os projetos e calendário de competições esse ano. O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Roberto Gesta de Melo, confirmou que o contrato de patrocínio com a Caixa Econômica Federal, principal verba da CBAt, deverá ser assinado ainda este mês, em Brasília. A verba do banco para o esporte, em ano de Jogos Pan-Americanos e Mundial, será de R$ 3,350 milhões - o contrato seguirá até 2007, mas os valores serão negociados anualmente. O restante dos recursos virá da Lei Piva (R$ 1,4 milhão), Olympikus (R$ 300 mil - reduziu o investimento no esporte em mais da metade, em relação ao ano passado) e Governo do Estado do Pará, que arcou com R$ 1,570 milhão dos R$ 1,8 milhão gastos com a realização, hoje, do Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, meeting que abre o circuito da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf). Os recursos serão utilizados nas provas do calendário nacional e internacional, em todas as categorias e em programas especiais, até dezembro. O primeiro programa envolve os treinadores Luiz Alberto de Oliveira, de meio fundo e fundo, Jayme Neto Jr., da velocidade, e Nélio Moura, dos saltos (cada um receberá ajuda de R$ 7 mil por mês). Para Luiz Alberto (ex-técnico do campeão olímpico Joaquim Cruz), que está sem clube, a ajuda será bem importante. Mas o que o treinador aponta como principal problema no atletismo brasileiro é a falta de continuidade nos programas, principalmente pela falta de uma política nacional nos esportes. "Sem o esporte nas escolas, se continuarmos deixando para os clubes toda a responsabilidade pela formação, não vamos ser nada em nenhum esporte", afirma Luiz Alberto. O segundo programa, de Auxílio aos Atletas de elite (que tiverem índices para o Pan, o Mundial, colocados entre os primeiros 50 do ranking ou que foram às finais de mundiais e olimpíadas, nos últimos dois anos), inclui 34 pessoas, com ajudas que variam de R$ 600 a R$ 3,5 mil por mês. Nessa lista, estão os principais atletas do Brasil, como os saltadores Maurren Higa Maggi e Jadel Gregório, os velocistas Claudinei Quirino e André Domingos e o meio fundista Hudson dos Santos. O terceiro programa visa os Jovens Talentos, velocistas como Jorge Célio da Rocha Sena, de 18 anos, e Bruno Nascimento Pacheco, de 20 anos - eles integram uma lista de 45 nomes que será ajudada com salários de R$ 250,00, R$ 300,00 e R$ 400,00.