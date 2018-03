Orçamento do Pan 2007 aumenta 80% O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio, anunciou nesta terça-feira um aumento de 80% no orçamento. Segundo os organizadores, serão gastos R$ 691 milhões, contra R$ 380 milhões previstos na proposta de candidatura apresentada à Organização Desportiva Pan-Americana, em 2001. "Este aumento se dá justamente pelas questões em relação à qualidade da organização dos Jogos", afirmou Carlos Arthur Nuzman, presidente do COB e do comitê organizador.