Organização apresenta o calendário dos Jogos Olímpicos de 2012

LONDRES - Os Jogos Olímpicos de Londres serão abertos no dia 27 de julho de 2012 com uma programação que compreende 62 sessões a mais do que a Olimpíada de 2008, em Pequim, informaram os organizadores, que divulgaram o calendário da competição um mês antes do início da venda do primeiro pacote dos 8,8 milhões de ingressos.

A final dos 100 metros rasos será disputada às 21h55 (horário local) do dia 5 de agosto, quando o jamaicano Usain Bolt terá a possibilidade de ganhar a sua segunda medalha de ouro na prova. Para isso, provavelmente precisará superar o compatriota Asafa Powell e o norte-americano Tyson Gay diante de 80 mil espectadores no Estádio Olímpico de Londres.

A Olimpíada será encerrada em 12 de agosto, depois de 19 dias de competições, com a entrega de 302 medalhas medalhas de ouro em 26 esportes. Haverá 631 sessões em Londres. "Este é realmente um grande momento, um momento enorme", disse o diretor do comitê organizador, Sebastian Coe, que foi duas vezes campeão olímpicos dos 1.500 metros.

Entre as principais mudanças em comparação com outras edições da Olimpíada, as finais da natação serão à noite, depois de serem realizadas durante a manhã em Pequim para coincidir com o tempo de maior audiência televisiva nos Estados Unidos. O boxe feminino e a disputa de duplas mistas no tênis aparecem no programa pela primeira vez. Além disso, a canoagem slalom, o ciclismo BMX e de pista, o tiro e o tênis de mesa ganharam mais um dia de competição.

A primeira competição da Olimpíada acontecerá fora de Londres e em 25 de julho de 2012, dois dias antes da abertura. Este evento será uma partida da primeira fase do torneio de futebol feminino no Millenium Stadium, em Cardiff, no País de Gales. As primeiras medalhas serão entregues em 28 de julho, nas provas masculina e feminina de pistola e rifle de ar do tiro. A primeira final do boxe feminino na história dos Jogos Olímpicos será em 9 de agosto.

Os ingressos mais baratos custarão 20 libras (cerca de R$ 53), enquanto os melhores lugares para a disputa dos 100 metros serão vendidos por 725 libras. Também ocorrerão provas gratuitas, como o ciclismo de estrada.