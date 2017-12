Organização define detalhes da São Silvestre Com 15 mil inscritos para a Corrida de São Silvestre, tradicional prova de rua do dia 31, será realizada nesta quarta-feira uma "grande reunião" com a Rede Globo, Gazeta Esportiva e equipe técnica, para definir detalhes finais. "Não haverá mudança no percurso. Nesta quarta definiremos a verba para trazer atletas estrangeiros e para premiação. Além do número de policiais e staff", disse Júlio Deodoro, superintendente da Gazeta e coordenador da prova. O queniano Robert Cheruiyot, último vencedor, será convidado. Os brasileiros confirmados são Maria Zeferina Baldaia, Marizete Rezende, Sirlene Pinho, Vanderlei Cordeiro de Lima, Marílson Gomes dos Santos e Adriano Bastos. A entrega dos kits para os corredores será entre os dias 26 e 30, das 10h às 18 horas, na Avenida Paulista, 900, térreo baixo. As inscrições para a 10º São Silvestrinha vão até o dia 23, com percursos de 100 metros a um quilômetro para crianças de 6 a 15 anos. Inscrição com doação de cinco quilos de alimentos não-perecíveis ao Programa Fome Zero. A prova será na pista de atletismo do Ibirapuera. E terminam nesta quinta-feira as inscrições no Shopping D para a 37ª Prova Pedestre Sargento Gonzaguinha, com largada às 9h, sábado. É a última seleção para o pelotão de elite da São Silvestre e haverá premiação. Informações: Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100, telefone 3311-9333, ou no site www.shopd.com.br.