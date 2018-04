A rota é diferente da proposta anteriormente na candidatura londrina e cruzará a parte central da capital inglesa, antes de atravessar o Rio Tâmisa pela Ponte Putney, na região de Fulham.

A competição masculina terá 250 quilômetros e acontecerá no dia 28 de julho, com 145 ciclistas. Já a feminina será no dia seguinte e terá 67 competidoras disputando os 140 quilômetros de prova.