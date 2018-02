Organização diz que Brasil pode jogar Pan com time sub-17 Para evitar atritos com a CBF, o Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos (Co-Rio) informou nesta sexta-feira que o Brasil poderá disputar a competição com a seleção sub-17, um dia depois de a Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) anunciar que o torneio poderá ter jogadores de até 20 anos, e mais três atletas acima dessa idade. Segundo o Co-Rio, a decisão não impede a participação de seleções sub-17 no Pan, pois não há limite mínimo de idade para os atletas. O futebol sempre foi motivo de impasse na organização do Pan. A CBF e a Conmebol defendiam a presença de equipes sub-17, enquanto os países da Concacaf pediam a inscrição de equipes sub-22, para que os jogadores que disputarão o Pan sejam os mesmos dos Jogos Olímpicos. A "solução sub-20" é um meio termo para a questão, mas que criou um novo problema: o Mundial da categoria será disputado de 30 de junho a 22 de junho, enquanto o Pan é de 13 a 29 de julho - o futebol, entre os dias 14 e 26. Além do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, na Conmebol, Estados Unidos, Panamá, México e Costa Rica, pela Concacaf, também jogam o Mundial Sub-20. A CBF reiterou na sexta-feira que o Brasil vai ao Pan com o time sub-17, que acaba de ser campeão sul-americano e usará o torneio como preparação para o Mundial da categoria, em agosto, na Coréia do Sul. E nem sequer mencionou o anúncio da Odepa em seu site oficial.