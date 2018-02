Organização do Pan lança concurso para enfeitar ruas do Rio Com o objetivo de incentivar os cariocas a se mobilizarem pelos Jogos Pan-Americanos, a prefeitura do Rio de Janeiro lançou o concurso ?Nossa rua, nosso Pan?, que escolherá as cinco melhores decorações de logradouros alusivas às disputas. As inscrições podem ser feitas pelo mail: ruasdopan@rio.rj.gov.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio e, como prêmio, os vencedores receberão ingressos para as finais de algumas modalidades, entre elas o vôlei masculino, ginástica artística, futebol e atletismo. O concurso tem a intenção de pintar a cidade com as cores do Pan, a exemplo do que acontece em ruas, travessas, vilas, praças e avenidas em ano de Copa do Mundo. Aos participantes a prefeitura dará um kit básico de decoração, que poderá ou não ser usado. A única exigência é a de que nos locais inscritos seja colocada uma faixa com o nome do concurso. Danificar de qualquer forma o meio ambiente e prejudicar a visualização de sinalização pública ou de trânsito são itens eliminatórios. A primeira avaliação para a seleção dos lugares que atenderem às regras do concurso está prevista para ocorrer entre os dias 25 e 29 de junho. Em seguida, entre 2 e 6 de julho, a comissão julgadora (a ser formada por cinco pessoas) escolherá a vencedora. A criatividade, beleza, além do uso da temática e símbolo dos Jogos serão os itens avaliados. O logradouro vencedor receberá 64 ingressos para a cerimônia de abertura, finais do vôlei masculino, ginástica artística, natação, futebol, futsal, basquete feminino e atletismo. O vice-campeão receberá 48 ingressos para as mesmas modalidades. Já o terceiro lugar ganhará 40 entradas; o quarto, 32; e o quinto, 24.