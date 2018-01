Origem da maratona culminou com morte de soldado grego O esforço para chegar ao fim de uma maratona, e morrer por isso, leva à origem da disputa. Foi o que aconteceu com Fidípides, mensageiro do comandante grego Milcíades, por volta de 490 a.C., que trazia a notícia da vitória na guerra contra os persas, na chamada Batalha de Maratona (cidade grega, próxima do mar Egeu), na Primeira Guerra Médica. Milcíades precisava de reforços e chamou Fidípides, que além de soldado era considerado ótimo corredor, e mandou-o levar o pedido até Atenas, que ficava a cerca de 40 quilômetros. O mensageiro foi até a cidade grega e voltou com dez mil soldados, que venceram a guerra. Orgulhoso da vitória, o comandante ordenou a Fidípides que retornasse a Atenas para contar a boa nova. Ele foi, correndo, sem parar. E quando chegou ao destino, teve forças apenas para dizer: "vencemos!", e morreu. A primeira maratona da era Moderna foi disputada na Olimpíada de 1896, na Grécia, quando o evento foi criado. A distância atual da maratona - 42,195 quilômetros - foi estabelecida nos Jogos de 1908, em Londres, para que a família real inglesa pudesse assistir a prova do jardim do palácio de Windsor.