Orlandinho é convidado e treinará com astros do tênis no ATP Finals Bruno Soares e Marcelo Melo não serão os únicos brasileiros no ATP Finals, que começa no próximo domingo em Londres. O tenista gaúcho Orlando Luz na Inglaterra, como convidado pela própria ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) para treinar com os melhores jogadores do mundo na semana preparatória ATP Finals.