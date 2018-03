Os elogios do patrão, consolo para Sutil Lágrimas não são comuns na Fórmula 1, mas o alemão Adrian Sutil, da Force India, não escondeu ter derramado algumas no domingo. Não era para menos: para um piloto em início de carreira, defendendo uma equipe nova e em uma prova cheia de armadilhas, como o GP de Mônaco, marcar pontos seria um feito. Só não se tornou realidade porque Kimi Raikkonen, da Ferrari, bateu na traseira do seu carro a cinco voltas do fim. Em vez do quarto lugar, tudo o que Sutil ganhou foi um pedido de desculpas do finlandês. Mas, depois das lágrimas, a recompensa. Ele foi elogiado pelo dono da equipe, Vijay Mallya. "Adrian fez uma corrida brilhante, exibiu um controle do carro primoroso em pista molhada e provou para o mundo que é um piloto excepcionalmente talentoso." O alemão, no entanto, dividiu os méritos. "Fico satisfeito por termos mostrado o que realmente podemos fazer como um time." Sutil ressaltou que a Force India elaborou uma ótima estratégia de prova e, graças a ela, foi possível sair do 18º lugar e chegar à quarta posição. "É como um sonho virando pesadelo. De repente você está no carro e tudo parece fantástico. Depois, tem de aceitar que não vai acontecer", descreveu Sutil. Segundo ele, quando a corrida acabou foi um choque. "As lágrimas vieram, pois a adrenalina estava lá em cima."