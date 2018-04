Os favoritos Inter e Roma decepcionam em casa O único brasileiro a marcar ontem no Campeonato Italiano foi o meia Taddei, autor de um dos gols da Roma na derrota, em casa, diante do Genoa por 3 a 2. A Internazionale, atual tetracampeã italiana, também decepcionou sua torcida ao apenas empatar, em Milão, com o Bari por 1 a 1, na abertura da competição. O gol milanês foi convertido, de pênalti, pelo atacante camaronês Eto?o, que estreou com a camisa azul e preta do clube no Estádio Giuseppe Meazza. Embora não tenha feito uma grande partida, a Inter de Milão dominou o adversário, que só chegou ao empate em um erro do zagueiro brasileiro Lúcio. O bielo-russo Vitali Kutuzo aproveitou a falha e venceu o goleiro Júlio Cesar. Cinco equipes saíram vencedoras ontem e lideram o campeonato ao lado do Milan, que, no sábado, derrotou o Siena por 2 a 1. Ontem, em Turim, a Juventus bateu o Chievo por 1 a 0, gol de Iaquinta. Em Roma, a Lazio superou o Atalanta por 1 a 0. Os outros líderes são o Palermo, que bateu o Napoli por 2 a 1, e a Sampdoria, que venceu o Catânia, fora de casa, por 2 a 1.