Os passos do Inter rumo a sua maior conquista A Terra é azul, como dizia o cosmonauta Yuri Gagarin? Não, para o torcedor do Internacional de Porto Alegre ela é vermelha. Essa, a primeira e bem bolada seqüência de imagens de Gigante - Como o Inter Conquistou o Mundo, filme oficial do Inter sobre o seu maior título em quase cem anos de história, o Mundial de clubes de 2006 obtido em cima do Barcelona de Deco, Ronaldinho Gaúcho e Eto?o. O filme mostra a conquista em seus passos sucessivos - a vitória na Libertadores contra o São Paulo, a viagem a Tóquio, os preparativos para o jogo e a partida em si. O mestre de cerimônias é o meia atacante Fernandão, que comandou seu time ao longo da trajetória e a relembra para os espectadores. A qualidade maior de Gigante vem do fato de ter sido dirigido e montado por excelentes profissionais, tarimbados em cinema. A direção é de Gustavo Spolidoro e a montagem é de Giba Assis Brasil, dois craques em suas áreas de atuação e, claro, colorados juramentados. O filme une assim competência e paixão - duas qualidades, aliás, indispensáveis para conquistar títulos ou qualquer coisa que valha a pena na vida. Talvez por ser obra de profissionais de alto nível, Gigante exiba outra qualidade que dificilmente os filmes oficiais têm. Ele consegue, por uma hábil manipulação de montagem, sugerir toda a tensão e toda a dificuldade da conquista desse título. Devolve aos colorados não apenas o prazer da vitória, mas todos os outros ingredientes de uma grande façanha, que incluem a tensão, o medo, a expectativa e, por fim, a euforia. Assim, aquele gol redentor de Adriano Gabiru surge como conseqüência de todo um vasto trabalho realizado por uma coletividade. O que de fato foi. A reconstituição, como cinema, é brilhante.