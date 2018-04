O mundo gira, a Lusitana roda, dizia o antigo slogan. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindus continua numa boa, era outro jingle que marcou época. As duas frases voltaram na memória a propósito da discussão do dia, depois da vitória suada do Brasil sobre o Uruguai: podem jogar juntos Robinho, Ronaldinho Gaúcho e Kaká? Os três astros, os três tenores da seleção tiveram atuação desafinada na noite de anteontem, no Morumbi. Agora aumenta o coro dos descontentes e dos que consideram incompatível a convivência dessa trinca. Com o risco de cometer heresia e de ser xingado, sobretudo pelos mais veteranos, a celeuma de hoje me fez voltar a 1970. Na época, a crônica esportiva gastou saliva e papel a debater a viabilidade de Tostão, Pelé e Rivellino serem titulares no time que Zagallo ajeitava para disputar a Copa do México. Havia a corrente dos que defendiam a acomodação do trio, sob o argumento de que craque precisa ter lugar em qualquer equipe. Outros consideravam risco tremendo, especialmente juntar Pelé e Tostão, habituados a ocupar a mesma faixa de gramado. Graças a Deus, que nessa deve ter metido o sacrossanto bedelho, prevaleceu a primeira tendência. E deu no que deu - o tri mundial e a conquista definitiva da Jules Rimet, aquela tacinha linda que a CBF não soube guardar e virou pó. Na polêmica do dia, coloco-me ao lado dos que pedem paciência e a permanência de Kaká, Robinho e Ronaldinho Gaúcho. Não precisam ser tratados como intocáveis ou como os reis da cocada preta. Também não faz sentido de uma hora para outra serem vistos como entraves à evolução da equipe. Os três têm talento de sobra - e isso nem os mais mal-humorados podem negar. O desafio é fazer com que rendam, com a amarelinha, tanto quanto em seus respectivos clubes europeus. A tarefa compete a Dunga, que tem a obrigação de encontrar a melhor forma de se distribuírem em campo. E, claro, os rapazes precisam entender suas funções e executá-las com classe e suor. Não adianta nada correrem para todo lado, muitas vezes sem eficiência, nem um ou outro drible e passe de efeito. Esses penduricalhos são sempre bem-vindos, e fico na primeira fila para aplaudi-los. Mas, como astros de primeira grandeza, têm de entender que sua destreza individual ganha destaque se for utilizada pelo bem coletivo. Em resumo: são jogadores muito bons, porém não atuam sozinhos. Não vou ser maluco aqui de pedir para Ronaldinho Gaúcho virar marcador, até porque não é sua praia e corre risco de dar vexame. Como a entortada que levou de Pereyra no lance do gol uruguaio. Kaká também não precisa dar carrinho, pois já se mostrou destrambelhado nesse quesito. Não se pode pedir para Robinho dividir como um volantão, porque pode se dar mal e passar vergonha. Nada impede, porém, que fechem espaços, que ajudem a roubar bolas, que abram espaços para outros jogadores. Enfim, que tenham missões bem definidas em campo. Além de dar espetáculo, sem dúvida, que o público vai agradecer. Acho injusto imaginar soluções tecnicamente mais pobres, embora talvez eficientes a curto prazo, para resolver os desencontros do trio. Dunga diz a toda hora que prioriza o conjunto. Então, está na hora de fazer a moçada jogar como time, não como um bando de bons jogadores, para não passar vergonha, como quase aconteceu anteontem. O Uruguai, que tem a mesma dificuldade do Brasil para reunir sua tropa, mostrou mais jogo coletivo do que os donos da casa. Não fossem Julio Cesar e Luís Fabiano, a vaca ia pro brejo. Teve sorte o ''''professor''''.