Os últimos dias de seu Américo Soube que seu Américo estava em coma. Encontrei na rua, por acaso, seu filho mais velho, que me deu mais detalhes. Na verdade, poucos. Ninguém sabia exatamente a causa. Os médicos falavam na idade, na saúde sempre um tanto frágil. Enfim, especulações. O remédio era aguardar para ver como a coisa ia evoluir. O filho ainda me disse que ultimamente o velho andava muito feliz. Antes de dormir, na mesma noite em que entrou em coma, tinha acabado de assistir a uma mesa redonda. Contente porque seu time estava bombando, ganhando todas. Os jornalistas eram unânimes em afirmar que o time seria campeão, só faltava entregar as faixas. Jogadores entrevistados esbanjavam confiança. Uma beleza. Pelo menos, quando aconteceu tudo isso, o velho estava feliz, terminou o filho se despedindo. Tive notícias agora há pouco de que realmente as coisas tinham evoluído. Passo a relatar o que soube de várias fontes. Seu Américo por fim saiu de coma, tão inexplicavelmente como tinha entrado.Os médicos não notaram nenhuma sequela, mas mantiveram o velho no hospital por precaução. Na noite em que, digamos, acordou, sua mulher, dona Beatriz, resolveu distrair o marido lendo-lhe notícias de jornal. E naturalmente começou pelo esporte, sua sessão preferida. Leu que o time de seu Américo tinha perdido não sei quantas partidas e demitido o técnico, que rivais que pareciam na lona tinham se recuperado espetacularmente. Leu nomes de times na ponta da tabela que seu Américo mal tinha ouvido falar na vida. Tudo tinha mudado. Quem tinha sido não era mais, quem parecia fora chegava. Confusão total. Dona Beatriz, ocupada em ler, não percebia as sucessivas modificações de cor nas feições do marido. Se ela abaixasse o jornal, veria que ele balbuciava fracamente: "E os jornalistas, e os especialistas, e aquela gente, as previsões, os prognósticos, as mesas redondas, o que estão falando agora? Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada..." E fazia não mais que 20 dias que seu Américo tinha entrado em coma! Ainda assim o mundo tinha mudado completamente na sua ausência, e tudo ao contrário das previsões dos especialistas. As notícias da página de esportes estavam chegando ao fim. Não sabendo mais o que ler, a veneranda senhora ainda viu uma notícia que a seu ver poderia interessar ao seu Américo. "Ah, lembra daquele caso dos jogos arranjados, daquele Campeonato Brasileiro que tiveram de repetir partidas, lembra? Aquele caso em que o próprio juiz confessou que manipulava os resultados? Pois é, foram todos absolvidos." Se você, caro leitor, que é alguém inteligente, acostumado com todos os clichês da má literatura, achar que já sabe o final da história e já previu que o pobre seu Américo, abalado pelas notícias imediatamente embarcou em outro coma, caro leitor, você está perfeitamente certo. Como nos péssimos romances, dias depois encontrei de novo o filho. Culpava-se infinitamente por ter deixado aquele jornal aberto justamente na página esportiva. Culpava-se por não ter avisado a mãe para que não falasse neste Campeonato Brasileiro que ninguém entende, nem treinadores, nem jornalistas, nem torcedores e sobre o desfecho do qual é melhor calar. E ainda tudo tinha que acontecer justamente no dia em que absolveram toda aquela gente dos resultados arranjados. Era muito azar! Mas os médicos, apesar de cautelosos, estavam otimistas.