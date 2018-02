Os Wenceslau lutam por amor ao Brasil Desde cedo, os irmãos Márcio, de 23 anos, e Marcel Wenceslau, de 22, aprenderam que o esporte só valoriza os melhores. Por isso, a família se divide quando iniciam uma luta de tae kwon do, pois ambos integram a mesma categoria, até 58 kg. Há 12 anos no esporte, estão entre os melhores do Brasil e se preparam para tentar defender o País na Olimpíada de Atenas. "Só um de nós poderá chegar lá, mas o outro estará aqui, torcendo", afirma Márcio. Leia mais no Estadão