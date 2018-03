Osasco bate Rexona e decide com o Minas Depois de cinco partidas duras, o Finasa/Osasco conquistou vaga na final da Superliga Feminina de Vôlei e brigará pelo título com o MRV/Minas. Jogando em casa, nesta quarta-feira à noite, o Osasco bateu o Rexona/Ades por 3 a 1 (21/25, 25/22, 25/13 e 26/24), e encerrou a série melhor-de-cinco em 3 a 2. A primeira partida da final, também em cinco jogos, será sábado, novamente na casa do Finasa. A melhor jogadora da partida foi a ponta Mari. "Foi um jogo difíl e equilibrado, como os outros quatro. Mas a gente vai chegar bem na final", disse a atleta. Sobre o Minas, ela desconversou. "Nem pensei no MRV ainda, vamos estudar o adversário, que com certeza será duro, novamente." O técnico da equipe paulista, José Roberto Guimarães, reclamou do cansaço da equipe. "Não posso nem colocar as meninas para treinar nesta quinta, senão eu mato todo mundo. O Minas (que fechou a série semifinal em 3 a 1 sobre o Pinheiros) já estava treinando visando os times de Rexona e Osasco. Nós não, nós só pudemos treinar pensando no Rexona", criticou o técnico. Além das mineiras, outro adversário do Osasco será o cansaço. "Esse é o nosso calendário: eles dão três dias de folga em dez dias e depois apertam os jogos na fase decisiva", lamentou Zé Roberto, que em seguida do término da Superliga já convocará a seleção brasileira que disputará o Grand Prix. Destaque do time curitibano desde as quartas-de-final, a ponta Sassá ganhará alguns dias de folga. "Elas estão de parabéns, jogaram com um esquema tático melhor. Entramos motivadas para o jogo, mas infelizmente faltou um algo a mais para vencermos também essa partida." Decisiva no quarto set, a oposto Bia garante que o Finasa está pronto para a final. "Depois desses cinco jogos disputados, pode vir qualquer time. A gente mostrou nesse jogo de quarta-feira nosso melhor vôlei, que é de superação. Foi complicado. O Rexona também jogou muito bem, mas felizmente a gente se deu melhor."