Osasco defende invencibilidade na Superliga A fase decisiva da Superliga Feminina de Vôlei começa amanhã, com os primeiros confrontos da série semifinal que será definido em melhor-de-cinco partidas. O Finasa/Osasco, que ainda não perdeu na competição, enfrenta o Rexona-Ades, às 20 horas, no Ginásio Professor José Liberatti, em Osasco (SP). O MRV/Minas joga, em Belo Horizonte, contra o Pinheiros/Blue Life, às 20h30 (com SporTV).