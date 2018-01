Osasco defende o título na Basiléia Com a Superliga de Vôlei paralisada para as festas de fim de ano, o Finasa/Osasco embarca no dia de Natal para Basiléia, na Suíça, onde defenderá o título do Torneio Internacional Top Volley, entre 27 e 29 de dezembro. A equipe comandada por Paulo Coco viaja com o desfalque de Paula Pequeno, que está grávida e descobriu nesta semana que será mãe de uma menina. ?Me sinto muito bem ainda. Está tudo normal para mim, faço tudo o que me é exigido dentro de quadra sem qualquer restrição. Vou jogar enquanto o tamanho da barriga permitir?, diz a jogadora. A jogadora treinará em Osasco enquanto o time viaja. O Finasa integra o grupo A, ao lado de Minetti Vicenza, da Itália, e do suíço Volero Zurique. No B, estão o Dínamo de Moscou, da Rússia, USC Münster, da Alemanha, e Racing Cannes, da França.