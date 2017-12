Osasco é campeã paulista de vôlei A Finasa/Osasco conquistou nesta quinta-feira o seu sexto título do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei - o quarto consecutivo. A equipe de José Roberto Guimarães venceu a Blue Life/Pinheiros por 3 sets a 1 (parciais de 25/14, 26/24, 24/26 e 25/23), em Osasco, e fechou a série melhor-de-três, em 2 a 0. "Este é mais um título importante, mas ainda temos que ser melhores", cobrou o técnico José Roberto Guimarães, enfatizando a qualidade do adversário. "O Pinheiros só engrandeceu este título, mas eu não gostei de alguns comportamentos, principalmente no passe. O Pinheiros se arriscou bastante no saque e complicou o nosso passe. Essa foi a tônica do jogo." O título coroou a campanha impecável do time de Osasco. Em 14 jogos, foram 13 vitórias. O Pinheiros fez uma campanha apenas regular: sete vitórias e oito derrotas. "Estivemos muito bem, principalmente com o saque tático", ressaltou Valeskinha. Esta foi a segunda vez que as equipes decidiram um título. Em 99, o Pinheiros levou a melhor. Ontem, o Osasco deu o troco e chegou ao hexacampeonato (94, 96, 2001, 2002, 2003 e 2004).