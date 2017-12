Osasco e Minas vencem na Salonpas Cup Finasa/Osasco e Minas Tênis foram os times vencedores na rodada de abertura da Salonpas Cup, torneio internacional amistoso que está sendo disputado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP) e que serve como preparatório para a Superliga feminina de vôlei. O Finasa/Osasco ganhou o clássico contra o Rexona/Ades, do Rio, por 3 sets a 2 (15/25, 25/20, 25/19, 21/25 e 15-12). Já o Minas venceu o Club Proyecto Nacional por 3 sets a 1 (25/23, 25/22, 23/25 e 25/15). A competição continua neste sábado.