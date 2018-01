Osasco e Rexona decidem Copa Salonpas A Finasa/Osasco é uma das finalistas da Salonpas Cup. A decisão do título do torneio internacional de vôlei feminino será neste sábado, às 10 horas, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com entrada franca (TV Globo e BandSports). A Finasa derrotou nesta sexta-feira o All Stars, da Bélgica, por 3 a 1 (25/17, 23/25, 25/18 e 25/17). A Finasa venceu o torneio em 2001 e 2002. Em 2004, perdeu na final para o Rexona-Ades.