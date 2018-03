Osasco e Rexona na semifinal da Superliga O Finasa/Osasco chegou nesta quarta-feira à sua 20ª vitória em 20 jogos e conquistou uma das vagas para as semifinais da Superliga Feminina de Vôlei. O time comandado por José Roberto Guimarães venceu fora de casa o Macaé por 3 sets a 0 (25/22, 27/25 e 25/16) e fechou a série melhor-de-três em 2 a 0. Na próxima fase, o Osasco enfrentará o Rexona/Ades, que foi ao Rio de Janeiro e bateu o ACF/Campos por 3 a 0 (25/23, 25/22 e 33/31) e também encerrou o confronto em 2 a 0. A outra semifinal ainda não está definida. O Pinheiros foi ao ABC e bateu o União São Caetano por 3 a 1 (25/16, 25/20, 16/25 e 25/19), empatando a série em 1 a 1. A decisão será sábado, às 18h, novamente em São Caetano do Sul. Quem vencer enfrentará o MRV/Minas, que jogou em Belo Horizonte e fez um jogo duro, mas ganhou do Força Olímpica por 3 a 2 (25/22, 19/25, 25/23, 19/25 e 15/8), fazendo também 2 a 0. Homens - Na Superliga masculina, Ulbra/São Paulo x Wizard/Suzano e Unisul x Telemig/Minas são os confrontos das semifinais, que terão início no sábado, ainda sem horário definido. As semifinais e finais, tanto no masculino quanto no feminino, serão em melhor-de-cinco jogos.