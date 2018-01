Osasco é tricampeão da Superliga O Finasa/Osasco venceu o Rexona/Ades por 3 sets a 0 na tarde deste sábado em Niterói; fechou a série melhor de cinco com três vitórias consecutivas e conquistou com surpreendente facilidade o título da Superliga Feminina de Vôlei da temporada 2004/05. A partida, disputada no ginásio Caio Martins, começou muito equilibrada, tanto que o primeiro set terminou com a incrícel parcial de 31/29. A partir daí o Rexona se descontrolou e perdeu os dois sets seguintes por 25/18 e 25/18. Este foi o terceiro título de Osasco na Superliga. O técnico do Osasco, José Roberto Guimarães, comemorou muito o título. ?A persistência da equipe foi fundamental nesta conquista. Pricipalmente depois dos problemas que tivemos com as levantadoras. Primeiro a Dani teve problema de saúde, depois a Gisele saiu e a Carol voltou só dezembro. Mas o grupo foi persistente e conseguiu?, disse Zé Roberto. O treinador disse que não esperava vencer hoje. ?Eu estava preparado para um jogo de 3 a 2 e de outros jogos de cinco sets. Ainda bem que vencemos antes?, acrescentou. A levantadora Carol foi a eleita a melhor do jogo. ?Estou muito feliz?, disse ela.