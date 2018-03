Osasco empata semifinal da Superliga O time de Osasco empatou a semifinal da Superliga Feminina de Vôlei, neste domingo, por 1 a 1, ao derrotar o Rexona, por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/23 e 25/22, em 1h13 de jogo, em Curitiba. As equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira, às 18h30, no Ginásio José Liberatti, em Osasco. O time que alcançar três vitórias garante vaga na final.