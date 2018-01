Osasco encara o Rexona na Superliga O confronto mais esperado da primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei será nesta terça-feira: o Finasa/Osasco recebe o Rexona/Ades às 20h30, no ginásio José Liberatti, com transmissão da SporTV. A equipe de São Paulo tenta acabar com a invencibilidade do Rexona, que ganhou todos os 15 jogos. A partida é a última antes das quartas-de-final, que começam sábado. "Apesar de a classificação e o adversário da próxima fase já estarem definidos, será um jogo bom de se ver. Dará um parâmetro legal em todos os sentidos para a equipe. É importante o fato de ganhar, de jogar em casa e de melhorar nossa performance", analisa José Roberto Guimarães, técnico do Finasa, que terminará a primeira fase na segunda posição. Ricardo Tabach, assistente técnico de Bernardinho, afirma que o Rexona não entrará acomodado em quadra pelo fato de ter garantido o primeiro lugar. "Podemos estar com a liderança, mas a filosofia do Bernardinho não é a de entrar relaxado em partida alguma. Osasco é uma grande equipe e nosso adversário mais forte. Esse jogo será um bom teste para chegarmos com força nas quartas-de-final." A levantadora Fernanda Venturini, que jogou duas temporadas no Osasco antes de se transferir para o time comandado pelo marido Bernardinho, afirma: "Teoricamente, deveremos enfrentar o Finasa também na final. Será um jogo mais para dar moral mesmo àquele que vencer." Em Osasco, foi Ana Cristina quem substituiu Fernanda. "A chave para a vitória vai ser o saque. Afinal, não podemos deixar a Fernanda jogar com a bola na mão. Só assim nosso bloqueio vai chegar em cima delas. A gente não pode, de jeito nenhum, entrar travado na quadra, porque agora também não tem mais nada a perder", diz a levantadora mineira, de 22 anos. O Finasa vem para este jogo embalado pela grande vitória de sábado, por 3 sets 0, sobre o Pinheiros/Blue Life. O Rexona também venceu na última rodada: impôs o mesmo placar ao MRV/Minas. A rodada da Superliga terá outros três jogos, às 20h30: Oi/Campos x Macaé, São Caetano/Detur x Sesi Esporte e Pinheiros/Blue Life x Brasil Telecom.