Osasco estréia com vitória na Superliga Tricampeã da Superliga Feminina de Vôlei, a Finasa/Osasco estreou com vitória na edição 2005/06 do torneio. Neste sábado, jogando em casa, no Ginásio Professor José Liberatti, a equipe derrotou o Flamengo por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/9 e 25/17.