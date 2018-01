Osasco ganha e vira líder da Superliga O Finasa/Osasco derrotou o Oi/Macaé por 3 sets a 1 (19/25, 25/19, 25/13 e 25/19), neste sábado, no Ginásio José Liberatti, em Osasco. Com essa vitória, a equipe paulista assumiu a liderança da Superliga Feminina de Vôlei. Osasco e Rexona-Ades são os únicos invictos da Superliga, com 7 vitórias, mas a equipe paulista leva vantagem no primeiro critério de desempate - set average. Os dois fazem o confronto direto na última rodada do turno, quarta-feira, no Rio. Nos outros jogos deste sábado pela Superliga Feminina de Vôlei, o Pinheiros/Blue Life ganhou do Asbs-Suzano por 3 sets a 0 (25/21, 25/18 e 25/17) e o São Caetano/Mon Bijou derrotou o Brasil Telecom por 3 a 1 (25/22, 25/18, 22/25 e 25/18).