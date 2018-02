Osasco ganha título internacional A Finasa/Osasco foi campeã nesta quarta-feira do Womens?s Top Volley International, ao derrotar o Volero Zurique por 3 sets a 1 (21/25, 25/12, 25/23 e 25/20), em Basiléia, na Suíça. O clube alemão UCS Münster ficou com o bronze, ao vencer o Zagreb, da Croácia, por 3 a 0. Foi a primeira vez que um clube brasileiro venceu o torneio. Em 2002, o Minas foi vice-campeão. O destaque do jogo foi, mais uma vez, a atacante Paula Pequeno, que ficou de fora da Olimpíada de Atenas em razão de uma cirurgia no joelho direito. Ela já está conseguindo saltar bem e fez a diferença no jogo. No primeiro set, o time de Osasco, comandado por José Roberto Guimarães, não conseguiu marcar bem e o Volero abriu vantagem (25 a 21). A reação veio nos sets seguintes, quando o treinador conseguiu consertar a defesa e o ataque funcionou bem com Mari e Bia. Para José Roberto Guimarães, os jogos foram importantes para que a equipe adquirisse ritmo. "Foram jogos muito bons para testar as características das nossas jogadoras e voltar com ritmo para a Superliga", disse Zé Roberto. A ponta Mari, eleita, ao lado de Bia, melhor jogadora da competição, disse que "o time volta aliviado e feliz pelo dever cumprido" A equipe brasileira retorna à Superliga, na qual é líder invicta, no próximo dia 8, contra o Pinheiros.