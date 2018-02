Osasco larga na frente na Superliga Em sua série melhor-de-três pelas quartas-de-final da Superliga Feminina de Vôlei, o BCN/Osasco venceu a Blue Life/Pinheiros neste domingo, em seu Ginásio José Liberatti. Foram 3 sets a 0, com (25/17, 25/12 e 25/17), em pouco mais de uma hora. A segunda partida será na quinta-feira, às 20h, e o Pinheiros tem de ganhar obrigatoriamente em seu Ginásio Poliesportivo para forçar o terceiro jogo pela vaga às semifinais. Em Curitiba, a Rexona foi surpreendida pelo Açúcar União/São Caetano, que fechou 3 sets a 2 (23/25, 25/16, 25/14, 14/25 e 15/13), em quase duas horas de jogo, e terá a boa vantagem de jogar em casa, na quinta-feira, quando recebe o time do Paraná no Ginásio Milton Feijão, às 19h. ?Sempre falei que estávamos crescendo na hora certa?, disse o técnico William Carvalho, de São Caetano. Além de dominar o jogo basicamente pelo bloqueio, as garotas do BCN também erraram menos que suas adversárias. Os destaques foram a levantadora Fernanda Venturini, variando muito as jogadas de ataque do time de Osasco, e também a meio-de-rede Valeskinha, maior pontuadora, com 17 pontos. Fernanda elogiou Valeskinha, pela atuação no ataque e também no bloqueio. Mas comentou que o time foi bem como um todo, mostrando superação ? necessária para o título inédito?. O técnico José Roberto Guimarães não quer ninguém falando de semifinais. ?Vamos dar um passo de cada vez?, falou, ressaltando que, apesar do bom bloqueio ainda será preciso melhorar na defesa. Pelo Pinheiros, o técnico Ari Rabello observou que o jogo foi bem estratégico e também falou em ?superação? ? tipo de espírito que seu time terá de mostrar no segundo jogo, além de forçar o saque para tirar a velocidade das rivais. No sábado, as duas equipes que jogaram em casa perderam: em São José dos Campos, o São José foi derrotado pela MRV/Minas, que fechou 3 sets a 0 (21/25, 12/25 e 18/25); em Campos, o time foi ao tie break mas quem ganhou foi Macaé, com 3 a 2 (18/25, 20/28, 24/15, 21/25 e 13/15).