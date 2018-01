Osasco pega São Bernardo no Paulista O Finasa/Osasco entra em quadra nesta terça-feira contra a Brasil Telecom/São Bernardo, às 20h30 no ABC, pela liderança do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. O time do ABC é o líder da competição por pontos ganhos. Osasco, atual campeão, é o único invicto ? entrou mais tarde na competição. Se o São Bernardo comandado pelo técnico William Carvalho vencer, assegura no mínimo a segunda colocação no fechamento do primeiro turno. O Osasco, com uma vitória, garante o título simbólico do turno, faltando ainda uma partida. O time de Paulo Coco encerra o primeiro turno no sábado, jogando em casa contra a UMC/Flex Pé. MASCULINO ? A Adep/Mogi recebe a Tamoyo/São Caetano às 20h. Os times fazem campanhas parecidas. O time de Mogi está em nono e o do ABC, em oitavo.