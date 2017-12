Osasco sai na frente do Pinheiros O Finasa/Osasco saiu na frente na final do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. No primeiro jogo da série decisiva contra o Pinheiro/Blue Life, neste sábado, em São Paulo, a equipe ganhou por 3 sets a 1 (25/15, 25/23, 13/25 e 25/17). Com isso, a equipe do Finasa está a apenas uma vitória do título estadual. O próximo jogo da série melhor-de-três acontece na quinta-feira, às 20h30, em Osasco. E, caso seja necessário, o terceiro confronto acontecerá sábado, no mesmo local. ?Foi uma vitória importante de maneira geral, mas o time não pode voltar a errar como errou no terceiro set. Esse vacilo é perigoso. Temos de manter a concentração e o ritmo durante todo o jogo?, avisou o técnico Zé Roberto Guimarães, do Finasa/Osasco.