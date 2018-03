Osasco sai na frente na final da Superliga O Finasa/Osasco saiu na frente na disputa pelo título da Superliga Feminina de Vôlei. O time paulista derrotou o MRV/Minas por 3 sets a 1 (25/17, 25/20, 18/25 e 25/21), neste sábado, no ginásio José Liberatti, em Osasco. O segundo confronto da decisão, em melhor-de-cinco jogos, será realizado em Belo Horizonte, no ginásio Juscelino Kubitschek, na noite de quarta-feira. Finasa/Osasco e MRV/Minas mostraram porque se classificaram em primeiro e segundo lugares na fase classificatória, respectivamente, da Superliga. No primeiro set, o time da casa deu um baile tático e técnico, sobretudo graças a Mari, líder no ranking das pontuadoras. Sozinha, ela foi a responsável por sete pontos de ataque e um de bloqueio. Por sua vez, a norte-americana Keba Phipps, do Minas, não apareceu no jogo. Para piorar, o time visitante não conseguia se acertar na defesa e mostrava ineficiência nos contra-ataques. Resultado: 25/17. Na segunda parcial, as garotas comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães nem precisaram de muito esforço para ampliar a vantagem de Osasco, já que o time orientado por Chico dos Santos cometeu 14 erros que resultaram em pontos para o adversário. Além deles, Osasco fez 10 pontos de ataque e um de bloqueio. Minas marcou 12 pontos de ataque e quatro de bloqueio, culminando nos 25/20. No terceiro set, Virna se concentrou no passe e Sheila entrou no jogo, virando todas as bolas, desta vez bem levantadas por Fabiola. A bola de velocidade, com Fabiana, também começou a funcionar. E o time de Minas fechou em 25 a 18. Mas, no quarto set, as garotas do Minas voltaram a desperdiçar os contra-ataques, enquanto a equipe de Osasco melhoraram muito na recepção. Aí, o time da casa marcou 25 a 21 e ficou com a vitória. Mesmo com a vitória da sua equipe, o técnico Zé Roberto saiu de quadra reclamando. "Senti meu time cansado, em função dessa porcaria de calendário", afirmou o treinador de Osasco e também da seleção brasileira feminina de vôlei.