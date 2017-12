Osasco sai na frente na final do vôlei A Finasa/Osasco saiu na frente na final do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Mesmo jogando na casa do adversário, neste sábado, em São Paulo, a equipe derrotou a Blue Life/Pinheiros por 3 sets a 0 (25/23, 29/27 e 25/23) e abriu 1 a 0 na série melhor-de-três jogos. Ainda invicta no campeonato, a Finasa/Osasco chegou à sua 17ª vitória e agora decide o título paulista em casa: o segundo jogo da final acontece na terça-feira, em Osasco. O time de Osasco busca seu 5º título paulista consecutivo e o 7º de sua história. E teve na partida deste sábado o reforço de 3 jogadoras que estava com a seleção brasileira na conquista da Copa dos Campeões, no Japão: Carol Albuquerque, Valeskinha e Carol Gattaz. Mas o destaque do time em quadra foi Paula Pequeno, que está grávida de dois meses e meio. ?Estou feliz com o resultado, mas ficou claro que precisamos nos preparar melhor ainda para o segundo jogo da decisão?, disse a jogadora.