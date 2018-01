Osasco segue invicto na Superliga A Finasa/Osasco derrotou, neste sábado, a Brasil Telecom/Força Olímpica, por 3 a 0, com 25/23, 25/22 e 25/18, em Osasco, na Superliga Feminina de Vôlei. Com o resultado, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães alcançou a liderança invicta da competição, com cinco vitórias (15 sets ganhos e um perdido). Apesar da vitória, o técnico não ficou satisfeito com o desempenho do time. ?Não é porque fez uma ótima partida contra a Rexona (quinta-feira), num grande clássico, que a equipe pode relaxar contra um time teoricamente mais fraco. Faltou empenho e não gosto dessa história de administrar vantagem e jogar bem apenas nos fins dos sets. Temos de jogar sério o tempo todo, respeitando o adversário.? A atacante Paula Pequeno, líder do ranking de ataque na Superliga, não entrou em quadra, uma vez que sofreu uma fissura no pulso direito quando treinava nesta semana. Quem roubou a cena foi a líbero Verê, 20 anos, de Osasco, que ganhou o Troféu VivaVôlei, considerada a melhor atleta da partida. ?Não esperava ganhar o prêmio e até tremi quando ouvi o meu nome, porque geralmente quem ganha são as atacantes, as responsáveis por colocarem a bola no chão.? O time volta à quadra apenas na quinta-feira, contra o Automóvel Clube, em Campos.