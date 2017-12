Osasco segue invicto na Superliga No confronto paulista que abriu a segunda rodada da segunda fase classificatória da Superliga feminina de vôlei, o Finasa/Osasco derrotou o Ecus/Suzano, por 3 sets a 0 (25/14, 25/17 e 25/19), sábado, mantendo a invencibilidade no torneio. No masculino, a Unisul (SC) superou o Banespa/Mastercard/São Bernardo por 3 sets a 0 (25/18, 25/23 e 25/19).