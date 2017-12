Osasco tenta vencer a 3ª em torneio Reforçada por todas suas atletas da Seleção Brasileira de Vôlei, a Finasa/Osasco tenta nesta quarta-feira sua terceira vitória na Copa Salonpas, no Ginásio do Ibirapuera, com entrada grátis. A equipe paulista, campeã do torneio em 2001 e 2002, enfrenta o Minas às 20h. Às 18h, a rodada será aberta com Rexona/Ades e All Stars, da Bélgica. Os dois jogos terão transmissão da Bandsports. Osasco tem duas vitórias e uma derrota na Salonpas: bateu a Rexona/Ades por 3 a 2 na estréia, foi derrotado pelo All Stars, da Bélgica, por 3 a 1, e ganhou do Havana Club, de Cuba, por 3 a 0. O jogo diante das cubanas, segunda-feira, marcou o retorno de Carol Gattaz, Paula, Valeskinha e Carol Albuquerque, que estavam na Seleção Brasileira disputando o Classificatório para o Mundial. O técnico Paulo Coco ainda contou com a oposto Bia, a ponteira Soninha e a líbero Arlene no time titular.