Osasco vence e lidera a Superliga O Finasa/Osasco ganhou do Oi/Campos por 3 sets a 1 (26/24, 25/21, 22/25 e 25/11), nesta quarta-feira, e, ainda invicto, lidera a Superliga Feminina de Vôlei. Em segundo lugar, por causa do set average, está o Rexona Ades, que também ganhou todas até agora: dessa vez, fez 3 a 1 (25/22, 24/26, 25/18 e 25/22) no Pinheiros/Blue Life. Outros dois jogos foram disputados nesta quarta-feira: MRV/Minas 3 x 0 São Caetano/Detur (29/27, 25/16 e 27/25) e Brasil Telecom 3 x 0 Macaé Sports (25/18, 25/22 e 25/14). A Superliga Feminina volta a ser disputada no dia 8 de janeiro.