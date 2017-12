Osasco vence e lidera na Superliga O Finasa/Osasco venceu o Rexona-Ades por 3 sets a 0 na noite desta quarta-feira, em Curitiba, e reassumiu a liderança da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe soma agora 24 pontos. O atual campeão brasileiro marcou 25/17, 29/27 e 25/16, em 1h15min de jogo, chegou a 12 vitórias e ainda ampliou a invencibilidade na competição para 21 jogos. A última derrota do time na Superliga aconteceu na edição passada do torneio, em 22 de fevereiro de 2003, quando o MRV/Minas venceu por 3 sets a 1. No sábado, a equipe de Osasco enfrenta o Brasil Telecom/Força Olímpica, em Sobradinho (DF). O Finasa começou jogando em Curitiba com Fernanda Venturini, Mari, Valeskinha, Lígia, Paula, Érika e Verê como líbero. Também atuou Ana Cristina. Já o Rexona-Ades, do técnico Helio Griner, iniciou a partida com Fofão, Elisângela, Sassá, Estefânia, Marina, Cláudia e Ana Maria Volponi como líbero. Atuaram também Edna, Dayse, Camilla, Marcelinha e Viviane.