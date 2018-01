Osasco vence no Paulista de Vôlei O Finasa/Osasco venceu a Blue Life/Pinheiros nesta quarta-feira, no ginásio do Pinheiros, em São Paulo, por 3 sets a 0 ( 25/20, 25/15 e 27/25), em jogo do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Paulo Coco segue invicta na competição. Em Ribeirão Preto, a Recreativa/SME foi derrotada pela Brasil Telecom/São Bernardo: 3 a 0 (25/22; 25/19 e 25/23). E no ABC, São Caetano venceu Suzano também por 3 a 0 (25/13, 25/17 e 25/22). Masculino ? A Ulbra/Ferraz venceu em casa o Shopping ABC/Aramaçan por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 25/22, 26/28 e 30/28.