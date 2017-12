Osasco/Finasa campeã paulista de vôlei O Osasco/Finasa conquistou nesta terça-feira pela sétima vez em sua história o título de campeã paulista feminina de vôlei (é a quinta conquista consecutiva). A taça foi garantida graças à vitória sobre o Blue Life/Pinheiros por 3 sets a 0 (25/19, 25/14 e 25/22), no jogo disputado em Ginásio Professor José Liberatti, em Osasco (SP), fechando a série final melhor de três com duas vitórias. ?Ganhar é muito bom, e ainda mais invicto. Estamos de parabéns?, disse Bia, jogadora do Osasco e que já defendeu a Seleção Brasileira. O time da Grande São Paulo conquistou, ao todo, 18 vitórias em 18 partidas na competição estadual. Os dois times, agora, passam a se preocupar com a Superliga.