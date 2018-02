Oscar De La Hoya ganha por pontos O norte-americano Oscar De La Hoya conseguiu uma apertada, mas unânime, vitória por pontos sobre o alemão Felix Sturm e conquistou o cinturão dos médios pela Organização Mundial de Boxe. Agora ele se prepara para o milionário combate com o também norte-americano Bernard Hopkins, que lutou na preliminar, na madrugada deste domingo, em Las Vegas, e, com a vitória por pontos sobre Robert Allen, manteve o título da mesma categoria pelo Conselho Mundial, Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe. Aos 25 anos, Sturm estava invicto em 20 combates e resistiu bem a Oscar De La Hoya, o Golden Boy de 31 anos. Tanto que todos os três jurados deram vitória ao norte-americano por 115 a 113. Assim, a marca dele passou a ser de 37 vitórias e 3 derrotas. Mais do que isso, soma o oitavo título mundial em seis categorias diferentes - venceu também entre os superpenas, leves, meio-médios, meio-médios-ligeiros e médios-ligeiros. Antes, contra o também norte-americano Robert Allen, Hopkins ganhou por pontos, mas com mais facilidade. Dois jurados deram 119 a 107, enquanto o outro apontou 117 a 109. Com isso, ele chegou a 44 vitórias na carreira (mais 2 empates e 1 derrota) e manteve seu título, o que já dura 11 anos. A milionária luta entre Oscar De La Hoya e Bernard Hopkins está programada para acontecer no dia 18 de setembro e deve ser tornar a mais bem paga sem ser da categoria dos pesos pesados. Estima-se que De La Hoya vá receber US$ 30 milhões, enquanto Hopkins ficaria com US$ 10 milhões.