Oscar Pistorius é convidado a participar do Meeting de Berlim

O velocista sul-africano Oscar Pistorius, que corre com próteses nas pernas, foi convidado a participar do Meeting de atletismo de Berlim, em que poderá conseguir o índice necessário à classificação aos Jogos Olímpicos de Pequim. Segundo o diretor do torneio, Gerhard Janetzki, a decisão foi motivada pelo fato de o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, em francês) ter liberado o atleta para competir em Pequim se conseguir sua vaga. Janetzki acredita numa boa disputa na prova dos 400 metros, em que o sul-africano competirá com o americano Jeremy Wariner, um dos melhores do mundo na distância. O sul-africano foi ouro nas provas dos 100, 200 e 400 metros dos Jogos Paraolímpicos de Atenas, em 2004. Inicialmente, a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, em inglês) impediu que Pistorius competisse em Pequim por considerar que o tipo de prótese que utiliza lhe dá vantagem sobre os outros concorrentes. O atleta acabou levando o caso ao TAS, que o liberou na última sexta. Agora, ele precisa conseguir a marca mínima antes de 20 de junho, e o evento em Berlim pode ser uma oportunidade. Para isso, no entanto, o sul-africano precisa melhorar sua melhor marca que é de 46s56 - recorde mundial para atletas com necessidades especiais. O índice mínimo para Pequim é de 45s95.