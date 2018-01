Osmar: aos 34, índice para Pan e Mundial ?E pensar que comecei a correr menino, lá em Marília, só por brincadeira... Nasci em fazenda e o pessoal lá de casa me mandava na vendinha para comprar linha, botão... Eu saía correndo e voltava rápido, corria uns três quilômetros. Comecei a ganhar elogios. Até me perguntavam se eu pegava carona. E era isso que me motivava a correr cada vez mais rápido.? É assim que Osmar Barbosa da Silva conta sua história. Aos 34 anos, o meio-fundista venceu os 800 m do Troféu Brasil de Atletismo, encerrado no domingo, no Ibirapuera, com o índice para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos e o Mundial de Paris, em agosto. Leia mais no Jornal da Tarde