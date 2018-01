Osmar Barbosa consegue índice nos 800m O meio-fundista Osmar Barbosa dos Santos deixou a pista de atletismo do Ibirapuera, neste sábado, no penúltimo dia de provas do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, com a vaga garantida para integrar a delegação brasileira nas duas competições mais importantes do ano. O atleta, que mora e treina em Marília, numa pista de terra, obteve o tempo de 1m45s35 na semifinal dos 800 metros, correndo abaixo do índice exigido, que era de 1m45s50, para o Mundial de Paris e os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, ambos em agosto. A final dos 800 metros será neste domingo, às 9h50 (com transmissão ao vivo da Globo, que mostrará também as provas do salto em distância e dos 100 metros). O Troféu Brasil termina neste domingo, com a disputa de 12 provas finais, todas pela manhã, na pista do estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera, em São Paulo (com entrada franca, pela Rua Abílio Soares, 1.300). A partir das 9 horas, o público poderá ver a líder do ranking mundial do salto em distância, Maurren Higa Maggi, e também os vice-campeões olímpicos do 4 x 100 m, Vicente Lenilson e Edson Luciano, que buscam índices para disputar os Jogos Pan-Americanos (até agora nenhum brasileiro fez o tempo exigido de 10s21). A prova dos 100 metros também define a equipe brasileira de revezamento 4 x 100 m para o Pan e para o Campeonato Sul-Americano de Barquisimeto, na Venezuela, no próximo fim de semana. No Pan, o Brasil vai defender o bicampeonato no revezamento. Nos 200 m, por enquanto, estão classificados os atletas André Domingos e Claudinei Quirino, ambos da equipe de prata olímpica, que também podem integrar o revezamento 4 x 100 m no Pan. Neste sábado, Jadel Gregório também confirmou favoritismo no salto triplo, ganhando a prova com a marca de 17,05 m. "Poderia ter ido melhor, mas ainda estou um pouco cansado da viagem que fiz da Europa para o Brasil e também por disputar o salto em distância no Troféu Brasil", afirmou o vencedor. Os outros campeões do penúltimo dia de competições: lançamento do disco, Elisângela Adriano (58,97 m); salto em altura, Luciane Dambacher (1m81); arremesso do peso, Daniel Freire (17,35 m); 5.000 metros, Marilson dos Santos (13m48s52) e Maria Cristina Rodrigues (16m13s85).