Osmar Barbosa é bronze nos 800m O brasileiro Osmar Barbosa do Santos conquistou neste domingo, a medalha de bronze na prova de 800 metros do Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, que está sendo realizado na cidade de Budepeste, Hungria. O brasileiro fez o tempo de 1min46s26 e terminou a prova em terceiro. A medalha de ouro ficou com o sul-africano Mbulaeni Mulaudzi (1min45s71) e a prata foi para Rashid Ramzi, de Bahrein, que fez a distância em 1:46.15.